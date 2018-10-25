القضاء يأمر بإجراء خبرة عقلية على “أبو مطرقة 2”

كشف، مصدر موثوق، لـ”الشروق” ، أن هيئة محكمة سطيف، وافقت على طلب دفاع المدعو بوفلكة أحمد المتهم بتخريب جزء من تمثال المرأة الرخامية المنصوبة فوق معلم عين الفوارة، القاضي بإجراء خبرة عقلية على المتهم الذي يعاني حسب دفاعه من اضطرابات نفسية ومرض عقلي كان بسببه يخضع لعلاج مكثف في مستشفى الأمراض العقلية بعين عباسة.

وكان المتهم مثل الأسبوع المنصرم، أمام هيئة محكمة سطيف، والتمست النيابة العامة في حقه عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا. كما نشير، أن أحمد بوفلكة خلال وقوفه أمام هيئة المحكمة، لم يدافع على نفسه، ولم يبد الندم على فعلته، بل كان يسرد قصصا خيالية وروايات غريبة تظهر أنه ليس في كامل قواه العقلية، حيث التمس من قاضي الجلسة أن يبقى لأسبوع آخر في السجن.

جدير بالذكر، آن أحمد بوفلكة البالغ من العمر 35 سنة، بقطن ببلدية بئر العرش شرق ولاية سطيف، ويشتغل عامل نظافة في البلدية، قام بتخريب جزء صغير من التمثال باستعمال مطرقة.