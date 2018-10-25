ثلوج وأمطار على هذه الولايات بداية من يوم السبت

من المرتقب أن تشهد الولايات الشمالية للوطن اضطرابا جويا مرفوق بأمطار رعدية وثلوج ، تسجل على المرتفعات الداخلية التي يتعدى علوها 1000 متر، بداية من يوم السبت المقبل، مع تسجيل تراجع في درجات الحرارة.

وكشفت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة في تصريحات إعلامية أن الأجواء المرتقبة للأيام القادمة ستكون من مغاشاة إلى غائمة، بداية من يوم السبت المقبل.

وأرجعت ذات المتحدثة ذلك إلى قدوم اضطراب جوي سريع النشاط محمل بهواء بارد على الغلاف الجوي، يكون محملا بأمطار معتبرة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن ألف متر.

وأشارت إلى أن تساقط الثلوج سيكون بداية من ليلة الأحد إلى الاثنين، كما أن درجات الحرارة ستشهد تراجعا ملحوظا بسبب هذا الاضطراب.