" كيا الجزائر" اول سيارة جزائرية تصدر الى الخارج

سيشرع مجمع غلوبال غروب في تصدير سيارات "كيا" الجزائرية نحو موريتانيا لتكون اول سيارة جزائرية تصدر الى الخارج منذ إطلاق الحكومة خطتها لإنعاش شعبة الميكانيك كأحد البدائل المستقبلية لقطاع المحروقات .

و على الرغم من ظهورها منذ مدة قصيرة إستطاعت كيا الجزائر ان تسبق باقي العلامات التي سبقتها في إنشاء مصانع لتركيب لتصنع اول سيارة كفيلة بجلب العملة الصعبة في إطار مساعي الجزائر المستمرة لترقية الصادرات خارج المحروقات وبناء تكامل اقتصادي مع دول الجوار .

ووقع المجمع سهرة أمس الثلاثاء، اتفاقيتين للتعاون والشراكة مع مجمع "أيتش.بي" الموريتاني عبر فرعيه دياز للتصدير (Diaz export) و دياز للاستثمار (Diaz invest)، مع المجمع الموريتاني HB بوشرايا لتوزيع وتسويق كل أنواع سيارات كيا الجزائرية نحو موريتانيا ودول غرب أفريقيا خلال السنة الجارية، حسب المدير العام لدياز للتصدير سفيان مراد.

وستدخل شركة دياز للاستثمار ، حسب نفس المصدر، في شراكة تعاون مع مجمع بوشرايا لخلق منطقة حرة وانشاء شركة نقل جزائرية-موريتانية 50/50? ، تسمى "لوغام" و يكون مقرها بمنطقة بئر موغرين التي تقع على بعد 400 كم بين الحدود الجزائرية الموريتانية.

ومن شأن هذه الاتفاقية إرساء قاعدة لوجيستية لتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال تسهيل نقل وتخزين المنتجات في الأراضي الموريتانية وبلدان غرب أفريقيا وخلق فرص شغل لشباب المنطقة.

وتسمح الاتفاقيات بتدريب وتكوين الفريق المعتمد من قبل مجمع بوشرايا الى جانب تكوين وتأطير فريق الشريك الموريتاني والتركيز على التدريب التقني والتجاري في عمليات التوزيع وما بعد البيع بالإضافة إلى المراقبة المستمرة للمهارات وتقييمها من خلال الزيارات المنتظمة الى المصانع والشركات التابعة لمجمع غلوبال.

يذكر أن مصنع كيا الجزائر بولاية باتنة لم يمر على إفتتاحه سوى قرابة الشهر حيث يقوم بتجميع موديلات كيا بيكانتو، ريو، سيراتو و سبورتايج، إضافة إلى شاحنات K2700وK2500، وتبلغ قدرته الإنتاجية السنوية 50.000 وحدة، وستنتقل إلى 100.000 وحدة خلال مرحلة التصنيع.