تيزي وزو:اتساع رقعة التلاميذ المحتجين

توسعت، اليوم، رقعة التلاميذ المطالبين بإجبارية تدريس اللغة الأمازيغية على كافة المؤسسات التربوية عبر الوطن، حيث مست حوالي 20 مؤسسة تربوية من بينها عاصمة الولاية تيزي وزو.

وحسب مصادر متطابقة فإن هذه الحركة الاحتجاجية التي كانت الأسبوع الماضي مقتصرة على بعض المؤسسات التربوية التي يمكن حسابها على أصابع اليد، قد اتسعت لتمس مؤسسات تربوية في الطورين الثاني والثالث بعدة بلديات. في هذا الصدد أشارت المصادر ذاتها بخروج تلاميذ مدارس فريحة، تميزار، بوزقان، تادمايت، ذراع بن خدة وعاصمة الولاية تيزي وزو إلى الشوارع للمطالبة بفرض إجبارية تدريس اللغة الأمازيغية على كافة المؤسسات التربوية بكامل التراب الوطني، ردا على رفض العديد من المناطق دراستها بالرغم من طابعها الرسمي والوطني.

هذه الوضعية أربكت العديد من الأولياء المتخوفين على مصير أبنائهم في ظل بقاء الوضعية على ما هي عليها حاليا مع إمكانية توسعها أكثر، آملين أن تتدخل السلطات لوضع حد لهذه المعضلة.