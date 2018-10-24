تزويد السيارات المؤجّرة بأجهزة “جي بي آس” وتحديد السرعة



ستزوّد جميع السيارات والشاحنات الموجهة للإيجار وسيارات المؤسسات مستقبلا بنظام تحديد المواقع “جي بي أس” للتمكن من استرجاع السيارات المسروقة ومراقبة سرعة سائقها تفاديا لحوادث مرورية، كما ستزود بنظام لطلب النجدة، وذلك بعد إبرام الجمعية الوطنية لوكالات كراء السيارات والآليات والعتاد، اتفاقية مع مؤسسة “أي 2 بي” المُختصّة في تزويد السيارات بهذه التقنية.

وأكّد نائب رئيس جمعية وكالات كراء السّيارات، نجيب غرّاط لـ”الشروق”، أن ازدياد قضايا سرقة السيارات المؤجرة باستعمال هويات مزورة، في ظل عدم استفادة وكالات التأجير من تعويض، مع حجز المصالح الأمنية على السّيارات المسترجعة تماشيا مع التحقيق القضائي، الأمر الذي جعل المؤجرين يفكرون في تزويد سياراتهم بأجهزة التعقب “جي بي أس”، وزيادة على ذلك ستزود المركبات بتقنية لمراقبة سرعة السّائق وتحذيره عن بُعد، خاصة أن “قرابة 500 سيارة مؤجرة تعرضت للسّرقة منذ 2005” على حد قول المتحدث.

ومن جهة أخرى، اعتبرت المكلفة بالإعلام بمؤسسة الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة “أي 2 بي” ، نوال سوفي لـ”الشروق” أنّ الشركة أبرمت اتفاقية مع الجمعية الوطنية لوكالات كراء السّيارات، هدفها تزويد جميع السيارات المستأجرة ومركبات المؤسسات، بتقنية تحديد التموقع الجغرافي للمركبات.

وهدف العملية حسب محدثتنا، هو الحفاظ على السيارات من السرقة مع معرفة خطوط سيرها، وتحديد وقت ومكان تواجد المركبات للاستفادة من دراسة الحركة في الشركات.

كما أنه – حسب تعبير سوفي – “يمكن تنبيه وإرسال رسائل إلكترونية إلى صاحب المؤسسة أو الوكالة مالكة السيارة، حول تجاوز السائق للسرعة المحددة له مسبقا، وحتى في حالة فصل البطارية الخاصة بالسيارة، فجهاز تحديد موقع السيارة سيظل يعمل، لأنه مزود ببطارية مدمجة داخله مستقلة عن بطارية السيارة”. وتوفر أجهزة تعقب السيارات أيضا خاصية تسمح للسائق بالاستغاثة في حالة تعرضه لهجوم.