آدم وناس لن يضيع القمة ضد طوغو

أكدت تقارير صحفية إيطالية بأن إصابة الدولي الجزائري آدم وناس ليست خطيرة، ولن تغيبه عن الملاعب لفترة طويلة قد تهدد مشاركته في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2019، أمام المنتخب الطوغولي، والتي تعد مواجهة معيارية في حسابات أشبال المدرب جمال بلماضي من أجل التأهل إلى دورة الكاميرون.

وكان فرانشيسكو مودوجينو، الصحفي بقناة “سكاي”، في تصريحات له لراديو “كيس كيس” المتخصص في متابعة أخبار نادي نابولي الإيطالي، كشف بأن إصابة وناس ليست خطيرة، ولن تمنعه من تجديد العهد مع المباريات انطلاقا من الأسبوع المقبل، وكان لاعب “الخضر” المتألق في الدقائق المعدودة التي لعبها خلال مباراة البنين الأخيرة، أبعد عن قائمة فريقه التي ستواجه اليوم نادي باريس سانت جيرمان في إطار دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بسبب إصابة في العضلة الضامة.