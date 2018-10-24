بوشارب : " البرلمان سيكون صرحا للديمقراطية ومجالا للمبادرات السياسية"

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، ان المجلس الشعبي الوطني سيكون في عهدته صرحا للديمقراطية ومجالا للمبادرات السياسية.

و قال بوشارب خلال كلمة له أمام نواب البرلمان بعد تزكيته رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني إن على عاتقه مسؤولية في هذه المرحلة الجديدة .

وأنه إخلاصا للأمانة التي أولاها له الرئيس بوتفليقة، فإنه سيعمل على ترسيخ قواعد التكامل بين الحكومة والفصل مابين السلطات والمؤسسات الدستورية.

مضيفا ، أنه سيكرس ثقافة التوافق بين مكونات المجلس واللجان والكتل البرلمانية، على أن يكون المجلس الشعبي الوطني صرحا للديمقراطية.

الى ذلك دعا بوشارب نواب المجلس بمختلف التشكيلات السياسية الى محاربة الفساد ودرء التحديات الخارجية للبلاد.

و إعتبر رئيس الجملس الشعبي الوطني ان الجزائر تواجه تحديات كبيرة في شتى المجالات، الأمر الذي يفرض الإستجابة لتطلعات المواطنين مع المحافظة على استقرار البلاد.

مؤكدا أنّ التحديات التي تهدد بلادنا من إرهاب عبر الحدود يدعونا اليوم جميعا إلى رص الصفوف.