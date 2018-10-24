الجزائر تمحو آثار واقعة “تقنتورين” وشركات عالمية تعود للحقول النفطية

تلقت الحكومة عدة طلبات من طرف شركات أجنبية ترغب في الاستثمار بالجزائر على غرار إيني، بريتيش بتروليوم، وشل، بحسب ما صرح به الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، بحاسي مسعود (900 كلم جنوب الجزائر العاصمة).

وقال ولد قدور، في لقاء صحفي نشطه اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر، عقب زيارة عمل قادته إلى المنطقة، إن عدة شركات عالمية أبدت رغبتها في الاستثمار وإعادة إنعاش أنشطتها في الجزائر التي أصبحت بلدًا مستقطبًا بفضل الأمن الذي تنعم به ” على حد قوله.

ويعتقد الرئيس المدير العام لمجتمع سونطراك، أن عودة الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في الجزائر “مؤشر إيجابي جدًا يتعين علينا تشجيعه والمحافظة عليه، وشدّد المسؤول على دور الصحافة الهام في هذا الاتجاه ” مشيرًا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “الجزائر بلد واقف وهناك من يريد العمل معنا”.

وتسعى الشركة الوطنية للمحروقات (سونطراك) في الآونة الأخيرة إلى تعزيز المشاريع التنموية والاستثمارية في المناطق الصحراوية، بخاصة القريبة من المواقع الحدودية التي عرفت اضطرابات أمنية، بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على العودة إلى الحقول النفطية والغازية بالجنوب الكبير.

إلى ذلك، عقدت الجزائر، ممثلة في شركة سونطراك، عدة لقاءات مع شركائها الأوروبيين، لكسب ثقة كبار الشركات البترولية التي عبرت عن تخوفها من الاستثمار في البلاد عقب العملية الإرهابية التي استهدفت منشأة تقنتورين في 17 جانفي 2013.

وفي خطوة لتطمين شركائها الأجانب، دشنت شركة سونطراك عدة مشاريع واقعة بالمناطق “الساخنة” والقريبة من المناطق الحدودية مع دول الجوار، كدليل واضح على استعادتها للأمن وقدرتها على حماية كافة المنشآت النفطية والغازية.

كما شرعت الحكومة في الإعداد لقانون محروقات جديد ضمن مساع حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة خصوصا في ظل الشكاوى المتكررة من العراقيل البيروقراطية والشروط الصعبة التي تضعها الجزائر أمام المستثمرين.