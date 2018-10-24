320 نائب يصوتون على معاذ بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

انتخب نواب البرلمان الجزائري مرشح حزب الأغلبية، جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، رئيسا جديدا للبرلمان الجزائري خلفا لسعيد بوحجة.

وزكت كل من أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وحزب الكرامة إضافة إلى كتلة الأحرار، خيار جبهة التحرير الوطني، بينما قاطعت أحزاب المعارضة الجلسة العامة.

وطبقا للمادة الثالثة التي تنص على التصويت برفع الأيادي في حال وجود مرشح وحيد، صوت 320 نائبا بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان بسبب "عجزه عن قيادته"، واستئناف النواب لأعماله تحت رئاسة مؤقتة لعضو المجلس الأكبر سنا الحاج العايب قبل الدعوة إلى جلسة علنية لانتخاب الرئيس الجديد.

يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب 9 رؤساء منذ تأسيسه في 1977.