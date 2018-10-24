هذا هو الرئيس القادم للبرلمان وهذه هي الدلالات التي يحملها وصوله

سيكون مرشح أحزاب الموالاة لرئاسة البرلمان معاذ بوشارب اول شخصية سياسية من خارج جيل الثورة تتقلد منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني و هو رابع اهم منصب في الدولة بعد المناصب التي تترأس رئاسة الجمهورية و مجلس الأمة و المجلس الدستوري .

و صول بوشارب صاحب الـ 47 سنة الى هذا المنصب له دلالة عميقة تجسد تحقق خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بسطيف و هي الولاية التي ينحدر منها عندما شدّد الرئيس على ضرورة تسليم المشعل لجيل الاستقلال في عبارة ظلت راسخة في ذاكرة الجزائريين “نحن جيل طاب جنانا وعاش من عرف قدروا .

من جهة اخرى فإن إتفاق احزاب الموالاة على شخصية بوشارب لتقلد هذا المنصب المهم ينبئ بتجاوز عهد الخلافات و المشاكسات السياسية بين احزاب الموالاة قبيل 6 اشهر من الموعد إنتخابي هام لابد فيه من ترصيص الصفوف .

ويمكن للأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ان يطلق صفة الحزب الحاكم على الآفلان بالمعنى الأدق للكلمة حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني هذه المرة من ابرز داعميه كما ان كتلته البرلمانية الأكثر عددا ظهر أنها كانت متماسكة خلال الأيام التي تلت المطالبة بتنحية بوحجة عكس الصفة النمطية في الأفلان الذي غاب الانضباط عن مناضليه في عديد الأحداث السياسية السابقة .

وسبق لمعاذ بوشارب ان تقلد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ايام الرئيس الاسبق العربي ولد خليفة و بذلك يكون لهذا النائب الذي تولى 3 عهدات برلمانية الخبرة الكافية التي تجعله يعلم كل كبيرة و صغيرة داخل الغرفة السفلى للبرلمان على عكس شخصية بوحجة مثلا الذي ظهرا متخبطا في الأزمة الأخيرة وعاجزا في حشد النواب الى صفه