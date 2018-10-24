النفط يصعد من أدنى مستوى بشهرين بعد طمأنة السعودية بوفرة العرض

صعدت أسعار النفط الخام من أدنى مستوى في قرابة شهرين، اليوم الأربعاء، بعد طمأنة السعودية، أمس، الأسواق العالمية بوفرة المعروض.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، خلال كلمة له في منتدى مستقبل الاستثمار تستضيفه العاصمة الرياض، أمس، إن بلاده قادرة على زيادة إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميا خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ إنتاج السعودية (أكبر مُصدر للنفط في العالم)، 10.7 ملايين برميل يوميا، خلال الشهر الجاري، بحسب الفالح.

وبحلول الساعة (05:40 ت.غ) صعد خام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.42 بالمائة أو 32 سنتا، إلى 76.75 دولارا للبرميل.

وبنسبة 0.20 بالمائة أو 13 سنتا، صعد الخام الأمريكي نايمكس تسليم ديسمبر/ كانون أول، إلى 66.56 دولارا للبرميل.