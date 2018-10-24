“كيا الجزائر” ستصدّر سيارتها إلى موريتانيا

كشف سفيان مرّاد المدير العام لدياز للتصدير Diaz Export، فرع مجمع غلوبال، عن توقيع مذكرة تفاهم لتصدير سيارات كيا الجزائر الى موريتانيا.

وجاء في بيان صحفي تلقى “TSA” عربي”كشف السيّد سفيان مرّاد المدير العام لدياز للتصدير Diaz Export، فرع مجمع غلوبال أنّ مؤسسته “ستوقّع مذكّرة تفاهم قصد تصدير سيارات “كيا الجزائر” نحو موريتانيا”.

كما عبر سفيان مراد عن فخره بهذه النتيجة بعد المشاركة الثانية لمؤسستهم، مضيفا أنّ هذه الخطوة “تجسيد فعليّ لطموحاتنا للذهاب نحو التصدير”.

وجاءت هذه الخطوة خلال معرض المنتجات الجزائريّة في موريتانيا والذي أشرف وزير التجارة سعيد جلاب على افتتاحه الاثنين 22 أكتوبر، ويستمر إلى غاية 29 من نفس الشهر في العاصمة الموريتانيا نواكشوط.