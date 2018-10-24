بلايلي: “مباراة تاريخية ستظل راسخة في الذاكرة”
أشاد “يوسف بلايلي” نجم الترجي التونسي بأداء زملائه بعد فوزهم المثير ضد “بريميرو دي أغوستو” وتأهلهم لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال نجم الترجي التونسي في تصريحات صحفية: “إنها مباراة تاريخية ستظل راسخة في الذاكرة”.
وأضاف: “قدمنا كل شيء في هذه المباراة، سيطرنا بشكل مطلق وعبرنا عن شخصية الفريق”.
وختم كلامه: “البدلاء منحونا الدعم المطلوب وحققنا الهدف المنشود”.
يذكر أن نجم إتحاد العاصمة السابق كان قد سجل هدفا في مباراة أمس التي انتهت بنتيجة 4-2 للفريق التونسي.
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