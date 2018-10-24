مدرسة تاونزة بغرداية تمثل الجزائر في ملتقى الابتكارات بدولة كوريا الجنوبية

تُشارك مدرسة تاونزة العلمية لولاية غرداية في الملتقى العلمي الآسيوي الخامس ESA 2018 للابتكارات التكنولوجية، الذي تستضيفه كوريا الجنوبية، في الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر 2018، ممثلة للجزائر في هذا الحدث العلمي العالمي، بمشاريعها العلمية، إلى جانب مشاركة 28 دولة أجنبية، منها سبع دول عربية، ممثلة في 161 فريق طلابي.

يتكون فريق مدرسة تاونزة من خمسة طلبة من الطور المتوسط والثانوي، ويرافقهم مدير المدرسة وإداري وأستاذ البرمجة والروبوت، وتُشرف المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا MILSET على هذا الملتقى العلمي الآسيوي، وتُنظمه مؤسسة كوريا للعلوم KOREA SCIENCE SERVICE، حيث يهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية بين الطلبة والشباب حول العالم، من خلال عرض مشاريعهم العلمية، ومشاركة خبراتهم، وتقاسم أفضل الممارسات بينهم في بيئة متعددة الثقافات.

وكذا إبراز جهودهم ومهاراتهم واهتماماتهم في مجال البحوث والعلوم والابتكارات التكنولوجية، وفقا لاحتياجات عالم اليوم. وقد كانت إشارة انطلاق فعاليات الملتقى من طرف ممثلين عن السلطات المحلية لمدينة دايجون يتقدمهم محافظ مكتب التعليم، ورئيس وأعضاء المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا “ملست”، إلى جانب رئيس مؤسسة كوريا لخدمة العلوم المحتضنة لهذا الملتقى الدولي، في حفل الافتتاح الرسمي، الذي عرض فيه سفراء الجزائر فيلما قصيرا يبرز أهم المعالم السياحية والتاريخية التي تمتاز بها الجزائر، وسط إعجاب كبير من طرف الحاضرين والمشاركين في هذه التظاهرة.

وقد كان للوفد الجزائري المشارك في الملتقى لقاء حصريا مع ممثل سفير الجزائر في كوريا الجنوبية، الذي حضر الحفل، إلى جانب عدد من الشخصيات الكورية والأجنبية.

وقد حملت وشرفت مدرسة تاونزة العلمية الراية الوطنية في عدة محافل دولية وإقليمية بأنشطتها العلمية المتميزة، والتي حققت الكثير من الإنجازات والألقاب.