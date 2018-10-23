المهرجان الدولي لمسرح بجاية يكرم الفنان سيد احمد اقومي

اختتمت الطبعة التاسعة للمهرجان الدولي لمسرح بجاية مساء الاثنين، بتكريم مؤثر للممثل سيد احمد اقومي نظير مسيرته الثرية في المسرح، السينما والتلفزيون.

وقد كان اقومي المولود سنة 1940، دورا فعالا في كل الأعمال الثقافية والفنية التي أنجزت في الجزائر منذ الاستقلال.

إذ كان ممثلا مسرحيا فذا، زيادة عن إدارته لعديد الهياكل المسرحية على غرار مسارح قسنطينة وعنابة والجزائر ودار الثقافة لتيزي وزو.

حيث اجتمعت لديه خبرة 27 سنة من التسيير الإداري و المعرفة العميقة بكل خبايا الفن الرابع.

وأكد اقومي انه قد “تعب في تعلم الكثير من الأمور” وهو الذي قد كان بمثابة النجم اللامع في سماء الفن الجزائري عامة بفضل موهبته الفريدة ومسيرته الطويلة في الميدان.

ويتضمن سجل الفنان حوالي مائة مسرحية إلى جانب ألاف العروض.

وكان له الفضل في أداء أعمال كبار الكتاب الجزائريين على غرار محمد ديب و مولود فرعون.

ومولود معمري ورشيد ميموني ومالك حداد ومحمد علولة وكاتب ياسين، الذين يجمعون ما بين ثلاث أجيال من الكتاب.