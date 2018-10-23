وهران.. إفتتاح “المنتزه” أمام الزوار هذا الخميس

يجري الانتهاء من إنجاز مشروع تهيئة غابة “المنتزه” ببلقايد شرق وهران كموقع ترفيهي حيث من المنتظر تدشينها هذا الخميس.

هذا المشروع الذي يندرج ضمن إطار التحضيرات الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها وهران في 2021.

كما يتم الانتهاء من وضع التجهيزات اللازمة بالموقع الذي يهدف إلى إعطاء بعد جديد لغابات ولاية وهران.

هذه الغابة التي تشهد حتى قبل تدشينها توافدا كبيرا، لاسيما من قبل ممارسي الرياضة وكذا العائلات.

وتتربع غابة بلقايد على مساحة تقدر بنحو 120 هكتار وستتزود بعتاد متنوع موجه لممارسي الرياضية وتتوفر على ملعب ومسار للتجول.

كما أن المشروع الذي يهدف إلى خلق فضاءات للراحة والتسلية قدرت تكلفته بنحو 14 مليون دج.