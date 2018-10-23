يوسفي: الجزائر ستنتج 40 مليون طن من الإسمنت في 2020

أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الثلاثاء بولاية أم البواقي على أنّ إنتاج الجزائر من الإسمنت سيصل إلى “40 مليون طن سنويا في غضون سنة 2020″، مقابل إنتاج حالي من هذه المادة يتراوح بين 25 و30 مليون طن سنويا، مما سيفتح باب التصدير.

وأوضح الوزير للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى هذه الولاية أنّ رفع إنتاج الإسمنت سيسمح بتصدير “10 مليون طن سنويا من هذه المادة”، لافتا في سياق متصل بصناعة الإسمنت أن الجزائر ستشرع “قبل نهاية السنة الجارية” في إنتاج نوع آخر من الإسمنت يستعمل في الصناعة البترولية.

وقال يوسفي “سنغطي خلال سنة 2019 احتياجات صناعة البترول والغاز بالبلاد من مادة الإسمنت، فضلا عن أننا سنصدر هذا النوع من الإسمنت إلى الخارج”، وأعطى الوزير مثالا في مجال إنتاج الإسمنت بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا” الذي ذكر أنه أول منتج للإسمنت بالجزائر والذي زار بالمناسبة إحدى المصانع التابعة له تجري أشغال إنجازه ببلدية سيقوس والمصمم لكي تصل قدرة إنتاجه السنوية إلى 2,2 مليون طن. وقد بلغت نسبة تقدم أشغاله وفقا للشروحات التي قدمت للوزير بعين المكان 79 بالمائة.

واستنادا لوزير الصناعة فإنّ “إنتاج مجمع (جيكا) يعطينا فكرة عن مدى تطور الصناعة الجزائرية”، مضيفا بأنّ القيمة المالية لصادرات (جيكا) من الإسمنت ستتراوح ما بين 3 إلى 5 مليون دولار خلال هذه السنة، قبل أنّ يذكر أنّ الجزائر كانت في وقت مضى تستورد كميات كبيرة من الإسمنت.