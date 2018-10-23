تصاعد احتجاجات تلاميذ الثانويات في تيزي وزو لأجل الأمازيغية

تشهد الحركة الاحتجاجية لتلاميذ وطلاب ولاية تيزي وزو بشأن اللغة الأمازيغية تصاعدا، فقد اجتاحت رياح الغضب مؤسستين تربويتين في مدينة تيزي وزو هما حمكي وعبان رمضان اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر، وفقا لما نقلت “TSA”.

وإلى غاية أمس الاثنين، مست الحركة الاحتجاجية بصفة جزئية أو كلية، الثانويات والمتوسطات، في ثمانية دوائر على الأقل في تيزي وزو، هي: بني زمنزر، بوزقن، عزازقة، الأربعاء نايث إيراثن، تيقزيرت، واضية، تيزي غنيف ومعاتقة.

وكانت هذه الحركة الاحتجاجية قد اندلعت للمرة الأولى يوم 14 أكتوبر الجاري في بني زمنزر، بعد أن أقدم التلاميذ على تنفيذ نداءات من مجهولين تدعو لمقاطعة دروس اللغة العربية، ردا على احتجاجات لأولياء تلاميذ في جيجل منعوا أبناءهم من دراسة اللغة الأمازيغية وهي المقاطع التي بثتها قناة تلفزيونية خاصة.

ويوم أمس الاثنين، تم تنظيم العديد من المسيرات بهدوء من قبل تلاميذ الثانويات والمتوسطات في عزازقة، بوزقن، وميكرة، حيث رفع المحتجون شعارات تدعو الى تعليم اللغة الأمازيغية في جميع أنحاء التراب الوطني وتعزيزها.

كما ندد التلاميذ بمهاجمة اللغة الأمازيغية في كل مرة لا سيما من طرف النائبة البرلمانية نعيمة صالحي.

هذه الاحتجاجات أثارت حفيظة أولياء التلاميذ، الذين عقدوا اجتماعا يوم الاثنين مع مسؤولي القطاع لمحاولة العمل على تهدئة الاوضاع، حيث يبدي الأولياء مخاوفهم من أن يتم تضخيم هذه الحركات الاحتجاجية لتتطور إلى انزلاق يؤثر على أطفالهم.