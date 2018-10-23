محرز وبن طالب الأفضل في إنجلترا وألمانيا

احتل الجزائري نبيل بن طالب، نجم شالكه الألماني، المركز الأول في الترتيب الخاص بأفضل مستخلص للكرات في الدوري الألماني، وذلك وفقا لإحصاءات مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية”.

وظهر بن طالب بشكل رائع مع شالكه الألماني في الموسم الحالي، حيث عوّل عليه مدربه دومينيكو تيديسكو أساسيا في 11 مباراة خلال الموسم الحالي.

في المقابل، فشل بن طالب في تقديم مستويات قوية مع منتخب الجزائر، وهو ما جعل الجماهير تهاجمه وتنتقده، بسبب فشله في منح التوازن لخط الوسط المدافع.

وأمام بن طالب فرصة أخيرة لإثبات وجوده خلال المواجهة الحاسمة أمام توغو لحساب التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019، المقرر إقامتها يوم 16 نوفمبر القادم، وذلك في صورة ما إذا ما جدّد جمال بلماضي ثقته فيه.

ويملك اللاعب في رصيده 35 مباراة بقميص “محاربي الصحراء” أسهم خلالها في 5 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

من جهة أخرى، أعلن أمس، موقع هو سكورد المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية بالدوريات الأوروبية المختلفة، أن نجم الجزائر ومانشستر سيتي رياض محرز هو أفضل لاعب بالجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي “البريميرليغ” بـ9,54 نقطة.

ونال المرتبة الثانية لاعب ارسنال مسعود أوزيل بـ8,94 نقطة، في حين عادت المرتبة الثالثة إلى لاعب واتفورد كابو8,68 نقطة، وجاء في المرتبة الرابعة لاعب مانشستر سيتي

فيرناندينهو بـ8,57 نقطة.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، برصيد 23 نقطة، بعد تسع جولات خاضها بالبطولة، ويعد هو النادي الأكثر تهديفا، حيث يتصدر الدوري بفارق الأهداف مع ليفربول الذي لديه نفس عدد النقاط.