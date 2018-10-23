الملك السعودي وولي عهده يستقبلان عائلة خاشقجي

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده، محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أبناء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي الذي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، صورا للمقابلة بين العاهل السعودي وولي عهده مع أفراد عائلة خاشقجي. الذي وعدهم بمحاسبة المسؤولين عن مقتل المواطن جمال خاشقجي أيا من كانوا.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، في بيان له، أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين بل ستشمل إجراءات تصحيحية.

ونوه البيان بتوجيه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الإستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

يأتي ذلك بعد ساعات من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال إنه اقترح على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن تجرى محاكمة الأشخاص الـ 18 المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وتحدث أردوغان، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية عن تفاصيل التحقيق في القضية، صبيحة اليوم قائلا “إن هذا الحادث وقع في اسطنبول، مما يحملنا المسؤولية للكشف عن الحقيقة”، مؤكدا أن خاشقجي قتل بطريقة وحشية داخل القنصلية السعودية يوم 2 أكتوبر، في عملية مخطط لها منذ تاريخ 28 سبتمبر.

وأضاف أن الفريق الأمني المكون من 15 شخصا قام بفك القرص الصلب الخاص بكاميرات المراقبة في القنصلية حتى لا تكشف المهمة، ليكذب الرواية السعودية التي أقرت أن موته كان نتيجة حادث وشجار وقع بينه وبين فريق الإستخبارات.