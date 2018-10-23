هذا موعد تسليم 80 الف وحدة سكنية

تشرع يوم الفاتح من نوفمبر القادم وزارة السكن والعمران والمدينة في توزيع أزيد من 80 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في جميع أرجاء الوطن .

و في هذا السياق سيشرف وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، على انطلاق العملية هذا الخميس 25 اكتوبر 2018، من ولاية بسكرة ابتداءا من الساعة السادسة و نصف مساءا للتتواصل الى غاية الفاتح من نوفمبر خسب ما جاء في بيان لوزارة السكن .

و تأتي هذه العملية تكملة للعمليتين السابقتين التي تمّ فيهما توزيع اكثر 100 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ حيث تم بتاريخ 10 جوان 2018 توزيع 50 الف وحدة سكنية بمناسبة ليلة القدر ا و في 04 جويلية 2018 وزعت 55 ألف وحدة سكنية بمناسبة عيدي الاستقلال و الشباب .