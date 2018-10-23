قمية عطال تتضاعف و أندية كبيرة تراقبه

أكدت جريدة ليكيب الفرنسية بأن يوسف عطال قد ادهش الجميع في مبارياته الأولى مع نيس و في الدوري الفرنسي

و اضح نفس المصدر بأه الشاب الجزائري و خريج اكادمية بارادو قد دخل العالمية في ظرف وجيز من خلال المستويات الرائعة التي يقدمها مع نيس المتواضع

و في ظرف وجيز أصبح يوسف عطال النجم الأول في نيس و تفوق على جميع مدافعي العالم في عدد المراوغات في احصائيات لموقع هوسكورد

و هذا ما ادى الى تضاعف القيمة المالية ليوسف عطال بالاضافة الى وجود اهتمامات كبيرة خاصة من نادي اتليتيكو مدريد الاسباني