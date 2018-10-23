“ليون” يسعى لتعويض “فقير” بـ “براهيمي” !!

كشفت المصادر الصحفية الفرنسية، ان إدارة “ليون” تجهز عرض مغري لـ “ياسين براهيمي” من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وحسب ما ذكرته بعض المصادر، فإن “ليون” جهز عرضا قيمته 6 ملايين أورو من أجل خطف النجم الجزائري الذي سينتهي عقده مع “بورتو” في الصائفة المقبل.

كما سيحظى “براهيمي” براتب سنوي يتجاوز الـ 2.7 مليون أورو في عقد يمتد لـ 4 سنوات.

وجاء هذا العرض بعد إمكانية رحيل “نبيل فقير” إلى “ليفربول” مقابل 65 مليون أورو في الميركاتو الشتوي المقبل.

يذكر أن قطبي العاصمة الإيطالية “روما” و”لازيو” مهتمان بخدمات النجم الجزائري ومستعدان لتلبية شروطه مقابل انضمامه لأحدهما.