توسعة خط ميترو الجزائر.. الحكومة ترفع التجميد عن خطي باب الواد وبراقي

أعطت وزارة النقل والاشغال العمومية، الضوء الأخضر لانطلاق أشغال توسعة ميترو الجزائر الخاصة بربط محطة ساحة الشهداء بباب الوادي و الحراش ببراقي، في حين لم يمس القرار توسعة شوفالي و أولاد فايت رغم استكمال الدراسة منذ أشهر.

وأفاد مصدر مطّلع من وزارة النقل والاشغال العمومية لـTSAعربي، بإن قرار رفع التجميد على شطري براقي وباب الوادي، وإعطاء إشارة انطلاق الاشغال فيها بعد سنوات من الانتظار جاء بقرار من الحكومة، التي أبقت في المقابل التجميد على توسعة شوفالي أولاد فايت أعالي العاصمة الى وقت لاحق.