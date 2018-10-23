القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد شاختار

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد شاختار

يحل مساء اليوم نادي مانشستر سيتي الأنجليزي ضيفا ثقيلا على نادي شاختار الاوكراني في اطار الجولة الثالثة من دوري الابطال

و يسعى نادي مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الاسباني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الخسارة في الجولة الاولى امام ليون

 

و من الموكد ان يلعب الدولي الجزائري في هذه المباراة بعد التألق الذي شهده مستوى رياض محرز خاصة في المبارتين الأخيرتين مع السيتي

القراءة من دزاير فوت

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