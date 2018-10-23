القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد شاختار
يحل مساء اليوم نادي مانشستر سيتي الأنجليزي ضيفا ثقيلا على نادي شاختار الاوكراني في اطار الجولة الثالثة من دوري الابطال
و يسعى نادي مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الاسباني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الخسارة في الجولة الاولى امام ليون
و من الموكد ان يلعب الدولي الجزائري في هذه المباراة بعد التألق الذي شهده مستوى رياض محرز خاصة في المبارتين الأخيرتين مع السيتي
شاختار × مانشستر سيتي [20.00]— Dzair Foot (@dzairfooot) 23 octobre 2018
M.LCampeones 4 (10788 V 22000) – Astra 19.2°E –
Polsat Sport Premium PPV 5HD (11117 V 27500) – Hotbird 13°E –
Futbol 1 Ukraine (12130 V 27500) – Astra 4A 4.8°E –
Arena Sport 4 Serbia (12380 H 30000) – BulgariaSat-1 1.9°E
Digi Sport 3 RO
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