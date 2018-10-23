القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد شاختار

يحل مساء اليوم نادي مانشستر سيتي الأنجليزي ضيفا ثقيلا على نادي شاختار الاوكراني في اطار الجولة الثالثة من دوري الابطال

و يسعى نادي مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الاسباني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الخسارة في الجولة الاولى امام ليون

و من الموكد ان يلعب الدولي الجزائري في هذه المباراة بعد التألق الذي شهده مستوى رياض محرز خاصة في المبارتين الأخيرتين مع السيتي