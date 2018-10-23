رسميا.. معاذ بوشارب مرشح الأفلان لرئاسة البرلمان

علمت ” سبق برس” من مصدر مطلع أن قيادة جبهة التحرير الوطني قررت ترشيح البرلماني عن ولاية سطيف، معاذ بوشارب، لتولي رئاسة المجلس الشعبي الوطني.

ومن المنتظر أن يعلن الحزب أمسية اليوم، قرار ترشيح بوشارب الذي يتولى رئاسة كتلة الأفلان حاليا كمرشح في الجلسة التي ستعقد غدا لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد أيام من إعلان شغور المنصب الذي يتولاه بوحجة منذ سنة.

ومن المنتظر أن يحظى بوشارب بدعم 5 كتل برلمانية تمثل أحزاب الموالاة والأحرار، في وقت أعلنت المعارضة مقاطعة أشغال البرلمان غدا.