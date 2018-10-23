بالفيديو..أسعار الموز تتجاوز عتبة 400 دينار مجددا

عرفت أسعار الموز في أسواق التجزئة خلال العشرة أيام الأخيرة إرتفاعا فاق 400 دينار للكيلوغرام الواحد.

وهو ما أغضب المواطنين وأثار إستيائهم، خاصة وأنها ليست المرة الأولى، إذ بدون سابق انذار يزيد سعره في بورصة لم يفهم معالمها التجار.

من جهتهم التجار أجمعوا على أن الموز لا يدخل بكثرة هذه الأيام، وهو ما يساهم في بيعه مثلما شاؤوا وبالسعر الذي يرغبون فيه.

وما يزيد من غموض إرتفاع سعر الموز، أنه لم يرتفع على الصعيد العالمي.

وقال إسماعيل لالماس رئيس جمعية المصدرين، أن سعر إستيراد الموز يتراوح ما بين 12 و13 دولار للصندوق الواحد.

الذي يحتوي على 18 كيلوغرام وهو ما يعادل 0.7 دولار للكيلو غرام الواحد.

وهو ما يعادل سعره في الجزائر بـ 80 دينار، بالاضافة إلى الرسوم يتراوح سعره مابين 160 و180 دينار.

وبعض المستوردين يقومون ببيعه من 300 إلى 340 دينار، وهذا غير مقبول أي يقومون بربح 160 دينار في الكيلوغرام.