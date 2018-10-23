إقبال رهيب على أكشاك ملعب 8 ماي 45 بسطيف

توافد المئات من أنصار وفاق سطيف منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، على أكشاك ملعب 8 ماي 45، وهذا من أجل شراء تذاكر القمة المرتقبة سهرة اليوم ضد الأهلي المصري في إياب الدور نصف نهائي لرابطة أبطال إفريقيا.

بحيث وعلى الرغم من أن عملية بيع التذاكر ستنطلق على الساعة الواحدة زوالا، إلا أن الانصار توافدوا بقوة إلى ملعب 8 ماي 45 ساعات قبل بدأ العملية، ما يؤكد أن التذاكر ستنفذ في غضون دقائق قليلة فقط بالنظر لرغبة الجمهور السطايفي في غزو مدرجات ملعب "النار والإنتصار" اليوم من أجل مساندة زملاء جابو لتحقيق التأهل لنهائي رابطة أبطال إفريقيا.