بالفيديو...الشرطة تطلق النار على شخص حاول الدخول لمحطة تلفزيونية في واشنطن

أكدت الشرطة الأميركية اليوم، الثلاثاء أن شخصا تعرض لإطلاق نار في مدخل محطة فوكس التلفزيونية المحلية في العاصمة واشنطن.

وغردت الصحفية ليندسي واتس من قناة ''فوكس 5'' على حسابها في موقع ''تويتر'' للتواصل الاجتماعي قائلة ''إن حارس الأمن أطلق النار على رجل حاول الدخول من دون تصريح إلى أحد المباني''، في إشارة إلى المحطة المذكورة.

وأظهرت الصور التي بثتها كاميرات المراقبة رجلا من أصول افريقية يرتدي سترة رياضية حمراء اللون، وهو يركل بكل قوته زوجا من الأبواب المغلقة، محاولا الدخول إلى المبنى.

وأكد ميلفن غريشام من إدارة شرطة واشنطن أن الرجل كان غير مسلح، ويبلغ من العمر 38 عاما، وقد أصيب بالرصاص على مستوى الصدر، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة ووضعه مستقر، وقد أشار شهود عيان إلى أن الرجل كان لا يزال في وعيه عندما نقل إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف.

الحادث وقع في حي "فريندشيب هايتس" في واشنطن، ويضم المبنى الذي حاول الرجل الدخول إليه العديد من المكاتب منها مكتب محطة فوكس