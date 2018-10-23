الهواتف النقالة في الجزائر.. بين استيراد “مقنع” وعودة “الكابة”

منذ حظر الحكومة لاستيراد الهواتف النقالة، ومنذ بداية العام الجاري، تحول العديد من مستوردي الهواتف النقالة الى مجال تركيبها في الجزائر، لتأخذ زخما متصاعدا.

ويقول متعامل يملك علامة كبيرة في الهواتف النقالة بالجزائر، رفض ذكر اسمه لـTSA” “كنا ثلاثة مركبين فقط قبل بداية العام، والآن هناك عشرات مصانع التركيب وسيستمر هذا الاتجاه”.

وبعد كل من شركة سامسونغ، أوبو، وأل جي، من المتوقع أن تطلق العلامات التجارية الكبيرة هواوي قريبًا وحدة لتجميع الهواتف النقالة في الجزائر، وهو سوق يقدر ما بين 8 إلى 10 ملايين وحدة في السنة.

ومع هذا فإن انتشار مصانع التركيب لا يجعل من الجزائر منتجًا رئيسيًا للهواتف ولا يضمن تطوير صناعة محلية للهواتف الذكية، كما يقول الفاعلين في هذه الصناعة بحسب ما نقلت “TSA”، حيث يقول ذات المصدر إنها مجرد عمليات استيراد مقنعة مع كل المساوئ التي كانت تمارس بشكل واسع كتضخيم الفواتير.

ولبعث صناعة حقيقية للهواتف الذكية ، اقترح المتعاملون على الحكومة إدخال حوافز ضريبية جديدة لتمييز المصنعين عن المركبين، حيث يقول نفس المصدر “في مجال الهواتف النقالة اليوم، فإن نظام SKD و CKD تتمتع بنفس الامتيازات، وهي نسبة الرسوم الجمركية المقدرة بنسبة 5 بالمئة، في صناعة السيارات على سبيل المثال ، أعطت الحكومة حوافز ضريبية لمصنعي قطع الغيار، مع تشجيع التركيب من خلال دفتر شروط وإلزام المركبين برفع نسبة الادماج، وهذا غير موجود في مجال الهواتف”، كما يدعو ذات المتحدث إلى فرض ضرائب على الهواتف المركبة محليا، ومنح امتيازات لتلك التي تصنع كل مكوناتها في الجزائر.“الكابة” لإدخال الهواتف

وبالإضافة إلى تكاثر وحدات التركيب، أدى حظر الاستيراد إلى ظاهرة أخرى أخذت منحنى تصاعدي، وهي الاستيراد غير القانوني للهواتف عبر ما يسمى “بالكابة”، حيث تجد في الأسواق المشهورة ببيع الهواتف النقالة على غرار سوق الحراش، العلمة، ووهران ، جميع أنواع الهواتف الذكية التي يتم جلبها بطرق غير قانونية، ويشير نفس المصدر إلى أنهم أجروا تقييما للسوق ووجدوا ان 50 بالمة من الهواتف المتوفرة في المتاجر تم استيرادها بطريقة احتيالية.