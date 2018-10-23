ميهوبي: لن ندعم أصحاب الخطابات وأحاديث الأرصفة!

أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أن وزارته تفتح الباب أمام أصحاب المشاريع الثقافية الحقيقية القائمة على أسس وأهداف فعالة، وستقدم كل الدعم لهم، ولن تمنح الفرص لأصحاب الخطابات وأحاديث الأرصفة الذين وصفهم بأصحاب المشاريع الوهمية.

وأضاف ميهوبي خلال استضافته في برنامج فوروم الإذاعة، صبيحة اليوم، أنه سيتم إقامة جلسات ثقافية يدعى إليها الفاعلون الحقيقيون و أصحاب المشاريع ذات الرؤى المميزة فقط، الذين أبانوا عن حضور حقيقي مشيرا أن هؤلاء معروفين وليسوا بحاجة لتقديم أو تبرير، إذ ستنظم جلسات و ورشات مخصصة يشرف عليها مختصون يمتلكون التجربة والكفاءة والمصداقية في مجالات عديدة كالمسرح والتراث والسينما وغير ذلك.

وأكد الوزير أنه تم تحديد مواصفات الأعضاء الذين يمكنهم تقديم تصور عما سيكون عليه الوضع الثقافي مستقبلا، مثمنا ما تم تحقيقه حد الآن.

ومن جهة أخرى طالب الوزير الناشطين في المجال الثقافي بعدم الاعتماد على الدولة لتمويل مشاريعهم، داعيا إياهم إلى تأسيس هياكل صغيرة يمارسون فيها أنشطتهم، اقتداء ببعض الدول كتونس التي يتم تأسيس مسارح صغيرة على مستوى الأحياء فيها لتقديم عروض يومية، دون أن ينتظروا مسارح الدولة، منتقدا سلوك الجمعيات الجزائرية التي لا تنشط دون دعم الدولة.

وبخصوص حفظ التراث، أكد الوزير أن المادة 76 من الدستور تدعو للحفاظ على التراث الوطني المادي وغير المادي، وبخصوص المخطوطات أوضح أنه لم يتم حد الآن إحصاء المخطوطات التي تزخر بها الجزائر مشيرا إلى أنها مابين 35 ألف الى 40 ألف مخطوطة موجودة على مستوى المكتبات الخاصة، مؤكدا أن البيئة الصحرواية هي الأنسب لها، حتى تحافظ على شكلها ولا تتلف.

وعن تحيين قانون حماية التراث، أشار الوزير أنه يدرس إمكانية تحيين قانون 98-04 الخاص بحماية التراث، إذ ستقدم خلال هذا الأسبوع مسودة أخيرة تعرض ضمن الإجراءات على الأمانة العامة للحكومة، ليوزع على مختلف الوزارات للمصادقة عليه .

وأضاف ميهوبي أنه يجب حماية التراث بمختلف أشكاله، ومنع تخريبه داعيا المجتمع للحكمة والتعقل والمساهمة في حماية تراث الجزائر منددا بمحاولات تخريب تمثال عين الفوارة.