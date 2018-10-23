السطايفية يبحثون عن تسجيل ريمونتادا تاريخية أمام الأهلي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم أمسية اليوم إلى ملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف، والذي سيحتضن مواجهة إياب الدور نصف النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بين الوفاق المحلي والأهلي المصري.

ويسعى أشبال المدرب المغربي رشيد الطاوسي لتدارك الهزيمة المسجلة في مباراة الذهاب أمام الفريق المصري بثنائية نظيفة، وذلك من خلال تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام الأهلي.

هذا وتوجد حالة من الثقة لدى الوفاق في تخطي عقبة فارق الهدفين وخطف تذكرة التأهل لنهائي البطولة بعد أن أطاح بحامل اللقب.

ويطمح وفاق سطيف فى تكرار تفوق على مارد الجزيرة الذى أطاح به من الدور ذاته بنسخة البطولة عام 1988 بركلات الترجيح، كما سبق له التتويج بلقب السوبر الإفريقى عام 2015 على حسابه بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح أيضًا.