فتح جسر وادي الكرمة "قريبا" أمام حركة المرور

سيعرف الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين البليدة و الجزائر ''انفراجا'' قريبا في زحمة المرور التي دامت لأزيد من سنة على مستوى محول وادي الكرمة، حيث تشرف أشغال تهيئة الجسر الواقع بالمدخل الجنوبي للعاصمة على الانتهاء و يتوقع استلامه مع نهاية الشهر الجاري.

قال المدير الولائي للإشغال العمومية عبد الرحمن رحماني، اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن الأشغال على مستوى جسر وادي الكرمة التي شرع فيها في يوليو من السنة الماضية تشرف على الانتهاء و يتوقع أن يتم الاستلام النهائي للمشروع نهاية شهر أكتوبر الجاري وسيكون عمليا في الفاتح نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.

وسيكون انتهاء الأشغال على مستوى هذه المنشاة الفنية بمثابة ''تنفس الصعداء'' لأصحاب المركبات الذين يصلون للعاصمة من مدخلها الجنوبي، حيث تسببت الأشغال طيلة الفترة المشار إليها في انسداد مروري وصل في أحيان كثيرة إلى حدود بلدية بئر التوتة على مستوى الطريق الوطني رقم 01.

وكان يفترض أن يتم استلام المشروع قبل الدخول الاجتماعي لسنة (2018 ـ 2019) إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك، وفقا للمتحدث الذي أكد أن برمجة تهيئة جسر وادي الكرمة كانت ضرورية وذلك لتفادي الفيضانات التي عرفتها المنطقة ( بمحاذاة المحول ) في ديسمبر 2016 والتي تسببت حينها في شلل شبه تام لحركة المركبات فيما كان الجسر في حالة تصدع بشكل يهدد سلامة مستعمليه.

و كان غلق هذا المحور "جزئيا " في الأشهر الماضية لإتمام كامل الأشغال مع وضع انحراف إلى يمين المدخل الجنوبي للعاصمة لفائدة مستعملي الطريق "وراء ازدحام مروري خانق" بالرغم من أن كثيرا من سائقي المركبات باتوا يتفادون هذا المدخل و يلجؤون إلى استعمال الطريق الإجتنابي للدويرة للوصول إلى قلب العاصمة، علما أن هذا المحور (الدويرة أولاد فايت) يعرف مرورا يوميا لـ 100.000 مركبة.