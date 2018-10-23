أردوغان: عملية إغتيال خاشقجي خطط لها في السعودية (مباشر)

كشف اليوم الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، تفاصيل قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، مؤكدا بأنها جريمة مخطط لها مسبقا.

وقال أردوغان إن خاشقجي زار في الـ 28 سبتمبر قنصلية بلاده في اسطنبول، وقد تم في هذه الزيارة اخبار الفريق الإستخبراتي الذي قام باغتياله، مضيفا أن بعضا من الموظفين ذهبوا بشكل سريع وقاموا بالتحضيرات لهذه الجريمة.

وكشف الرئيس التركي بأنه في الـ 1 أكتوبر عند الساعة الرابعة والنصف أتى فريق من السعودية وانتقل الى الفندق ثم اتجه إلى القنصلية، و فريق آخر جاء بطائرة خاصة وذهب الى غابات بلغراد لتفتيش المنطقة، ثم أتى بعدها فريق ثالث آخر إلى اسطنبول بطائرة تابعة لخطوط الطيران السعودية، اتجهوا إلى الفندق وبعدها إلى القنصلية، ليجتمع 15 شخص فيها، انتقلوا بين ساعات مختلفة، و أشار إلى أنه تم خلع الهارديكس من كاميرات التسجيل واتصلوا بجمال لتأكيد الموعد، المقرر على الساعة الثانية، إذ جاء جمال خاشقجي على الساعة الـ1:50 دقيقة وكانت برفقته خطيبته في الخارج، وانقطعت أخباره عدة ساعات.

وواصل أردوغان سرد تفاصيل الوقائع: “اتصلت خطيبته بالأمن التركي للبحث عنه، ووفقا لاتفاقية فيينا لم نستطع التحقيق لأنها تمنع التحقيق مع الموظفين الديبلوماسيين، فتم تكليف المدعي العام بالتحقيق، ومع كشفنا أسرار أحداث اليوم الذي سبق الجريمة و التأكد من انتقال 15 شخص، وأن هناك شخصا مثل دور خاشقجي أخذ التحقيق منحى آخر”.

وبخصوص تعامل السطلات السعودية مع الموضوع قال أردوغان “في الـ 4 أكتوبر رفضت السعودية رفضا باتا الاعتراف بأن هناك جريمة واستدعوا مراسل روويترز وقدموا له صورا وفتحوا الخزانات بشكل مستهتر للتمويه، من جهتنا واصلنا في البحث وحصلنا على وثائق”.

وكشف المتحدث عن اتصال جمعه مع الملك السعودي سمان بن عبد العزيز في الـ 14 أكتوبر دعاه فيه لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة، وتابع أردوغان: ” لم يسمح لنا القنصل دخول المقر وتحدثت عن سوء إدارته وأكدت للملك سلمان ذلك، لتيم عزل القنصل للسعودية الذي عاد إلى بلاده، في ذلك الوقت دخلت قواتنا في الـ 19 أكتوبر إليها وهناك اعترفت السعودية بارتكاب الجريمة داخلها”.

ثم كشف أردوغان تفاصيل محادثة جديدة مع الملك السعودي قائلا: ” السعودية قالت هناك شجار اتصلت بالملك سلمان أكد لي اعتقال 18 شخصا على ذمة التحقيق، نظرنا بالقائمة وتأكدنا بأن 15 شخصا الذين زاروا تركيا و3 أشخاص آخرين يعملون في القنصلية تم اعتقالهم، بعد الكشف عن المعلومات في الـ 21 اكتوبر اتصلنا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأكدنا على ضرورة التوحد على موقف مشترك في كشف تفاصيل الجريمة”.

وطالب الرئيس التركي باجراء التحقيق من قبل لجنة محايدة، موجها نداء إلى الملك سلمان لتسليم الـ 18 شخصا لمحاكتهم في اسطنبول.