"فرانس فوتبول" تكشف تفاصيل وقيمة بيع وشراء المباريات في الجزائر

في خطوة مفاجئة، كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة، وفي موضوع مثير، عن تفاصيل وقيمة بيع وشراء المباريات في الدوري الجزائري.

وبحسب ما كشفت عنه الصحيفة الفرنسية، فإن فوز أي نادي خارج الديار يتطلب دفع ما يقارب الـ58500 أورو أي ما يعادل مليار و 200 مليون بالعملة المحلية.

ونفس الشيء بالنسبة للعودة بنقطة التعادل من خارج القواعد، فهذا الأمر يتطلب دفع 14500 أورو أي ما يعادل 300 مليون سنتيم تقريبا.

ونفس الأمر بخصوص الحصول لى ركلة جزاء خارج الديار فعليك دفع ما يتراوح ما بين 7 آلاف إلى 14 ألف أورو أي ما بين 147 مليون إلى 300 مليون سنتيم.

وفي ما يخص لقاءات المحترف الثاني، فإن ترتيب اللقاءات بحسب ما كشفت عنه "فرانس فوتبول" يبدأ منذ مرحلة الذهاب، بحيث هناك مباريات يتطلع الفوز بها خارج الديار دفع ما يقارب الـ7 آلاف أورو أي ما يعادل 147 مليون سنتيم.

أما في مرحلة العودة فالفوز خارج الديار يتطلب دفع 29 ألف أورو أي ما يعادل 60 مليون سنتيم والتعادل خارج الديار يتطلب دفع 7 آلاف أورو اي ما يعادل 147 مليون سنتيم.

وبخصوص ضربات الجزاء، فالحصول عليها في مرحلة الذهاب يعني دفع 3700 أورو أي ما يعادل 77 مليون سنتيم.

والحصول على ركلة جزاء في مباراة العودة يتطلب دفع 7آلاف أورو اي ما يعادل 147 مليون سنت