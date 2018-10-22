محرز أساسي غدا في مواجهة شختار دونتسيك

حطت بعثة فريق مانشستر سيتي بأوكرانيا من أجل مواجهة “شختار دونتسيك” لحساب الجولة الثالثة من منافسة دوري أبطال أوروبا غدا ، وبدى الدولي الجزائري رياض محرز سعيدا خاصة وأنه قدم مباراة كبيرة في الدوري الإنجليزي السبت الماضي، أين سجل هدفا عالميا واختير كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي بنادي “برنلي”، هذا ومن المتوقع أن يعول المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” على الدولي الجزائري اساسيا في مباراة اليوم التي تعتبر مهمة للغاية للفريق الإنجليزي من أجل ضمان العبور إلى الدور المقبل من المنافسة الأوروبية.