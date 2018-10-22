السعودية تنشر بالتفاصيل قائمة الدول الغنية التي ساعدتها ماليا..ماذا عن الجزائر؟ ..

في ظل محاصرة دول العام لها بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاقجي في القنصلية السعودية بتركيا، عمدت السعودية إلى نشر قائمة الدول التي تلقت مساعدات مالية منها.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، قوله إن “المملكة العربية السعودية تعد رمزًا للعمل الإنساني في العالم”، وأضاف أنه “بلغ إجمالي المساهمات المالية السعودية في المنظمات والهيئات الدولية مليار و909 ملايين و 601 ألف دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي المشاريع الإنسانية والتنموية والخيرية 33 مليار و 389 مليون و51 ألف دولار أمريكي، وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة 35 مليار و298 مليون و 653 ألف دولار أمريكي، مبينًا أن هذه المرحلة الأولى من منصة المساعدات السعودية من عام 2007 حتى هذا اليوم ، ويعكف المركز حاليًا على إعداد المرحلة الثانية التي تبدأ من عام 1996 إلى عام 2007 م”.

وبحسب ذات المصدر فإن دولا غنية استفادت من المساعدات السعودية مثل الصين وإسبانيا ، وأخرى فقيرة استفادت من هذه المساعدات، بينها اثيوبيا، افغانستان، الاردن، السودان، العراق، المغرب، النيجر، اليمن، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، اليمن وسوريا والعراق والسوادن ومصر والأردن والمغرب وتونس وغيرها

وبخصوص الجزائر، قالت السعودية إنها قدمت مشروعين إنسانيين بقيمة مليون دولار أمريكي للجزائر.