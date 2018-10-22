سليماني سيعود أمام أندرلخت

تقارير صحفية صادرة الاثنين أن هداف المنتخب الوطني اسلام سليماني سيسجل عودته في اللقاء الذي سيجمع ناديه فينرباتشي ...أكدت مع نادي أندرلخت لحساب الجولة الثالثة من منافسة الأوروبا ليغ بعد تشافيه من الاصابة، علما أن المهاجم الجزائري غاب عن اللقاء الأخير للمنتخب أمام البينين بسبب الاصابة حيث سرحه الناخب الوطني جمال بلماضي ليعود على جناح السرعة الى اسطنبول أين خضع لعلاج مكثف، سليماني ورغم تخلصه من الاصابة الا ان مدرب ناديه قرر عدم الاعتماد عليه في لقاء البطولة الأخير أمام سيفاس سبور ليكون على أتم الاستعداد للمنافسة الاوروبية الخميس المقبل