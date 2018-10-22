أويحيى يلتقي ولد عباس، غول وبن يونس في قصر الحكومة

إلتقى الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الاثنين 22 أكتوبر، بقصر الحكومة، قادة الأحزاب السياسية التي تشكل الأغلبية البرلمانية، وفقا لما نشرته وكالة الانباء الجزائرية.

وتم التركيز خلال هذا الاجتماع على مشروع قانون المالية 2019 الذي أحالته الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، بحسب نفس المصدر.

وحضر اللقاء كل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس ، رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، فضلا عن ممثلي للتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار، كما شارك رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب السياسية أيضا في الاجتماع.