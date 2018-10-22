كيف نميز بين الام الصدر والام القلب؟ انتبه لهذه الأعراض

البعض منا قد يشعر ببعض الآلام في منطقة الصدر ومن هنا تأتي المخاوف والسؤال، هل هو مجرد ألم في الصدر؟ أم قد تكون آلام مصدرها القلب وقد يكون مؤشر على أزمة القلبية قد تحدث أحيانا؟ هذا السؤال يحير ملايين الأشخاص خاصة أن الام الصدر يمكن أن تأتي لأكثر من سبب، لذلك تابع معنا المقال التالي لمعرفة الفرق بين الام الصدر والام القلب.

تشخيص الام الصدر والام القلب

يستخدم الطبيب المعلومات المتاحة لديه لمعرفة إن كان ما يمر به المريض من آلام مجرد ألم بالصدر أم آلام في القلب، وتعتبر فحوصات الدم هي الأدق في تحديد العلامات التي تُظهر الأضرار التي لحقت بعضلة القلب مثل الكرياتين وتروبونين القلب، ولكن لأنه يأخذ بعض الوقت، يعتبر تخطيط القلب الكهربائي هو من أفضل الطرق المبكرة لوصف إن كان ما يمر به المريض ألم في الصدر أم أعراض أخرى.

أعراض الأزمة القلبية

وفقا لكلية الطب بجامعة هارفرد في حال كنت تمر بالأعراض التالية، فإن ما تمر به قد يكون علامات على الأزمة القلبية كالتالي:

إحساس بالألم أو الضغط أو الضيق أو الضغط أو الحرقة.

ألم منتشر في المنطقة، بما في ذلك منتصف الصدر.

ألم يمتد إلى الذراع الأيسر، أو الرقبة أو الفك، أو الظهر أو ألم يرافقه علامات أخرى مثل الصعوبة في التنفس

أنواع الام الصدر

قد تجتمع الآلام جميعها في أن موقعها واحد وهو الصدر، لكن في النهاية قد تختلف تلك الآلام فقد تكون:

ألم القلب ويحدث عندما يصبح أحد الشرايين التي يمد القلب بالدم مسدود.

الذبحة الصدرية هي ألم يحدث في الصدر، ويحدث عند انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

حرقة المعدة هي ألم ينتج عن الشعور بالحرق في الجزء العلوي من البطن أو الجزء السفلي من الصدر، وهو سببه حمض المعدة الذي يعود للأنابيب الغذائية.

يمكن أن تكون آلام حرقة المعدة والآلام التي مصدرها القلب متشابهة

كيف نميز بين الام الصدر والام القلب؟

يمكن أن تميز بين أنواع الام الصدر التي تشعر بها، من خلال بعض الطرق البسيطة والأعراض التي يمكن أن تساعدك في ذلك وهي كالتالي:

الام الصدر

ألم الصدر قد يجعلك تتساءل إن كان ما تمر به مجرد ألم عادي أم أحد أعراض النوبة القلبية أم الذبحة الصدرية أم إن كان من الحالات الأخرى، وغالبا ما يتم الإشارة إلى عدم الراحة في الصدر بسبب مرض الجزر المعدي المريئي. موقع الألم كل من ألم الذبحة الصدرية وألم الصدر القلبي يمكن أن يظهرا وراء عظمة الصدر، مما يجعل من الصعب التمييز بين نوعين من الألم، ولكن..

ألم القلب

هو أكثر عرضة للانتشار إلى أجزاء أخرى من جسمك أكثر من حرقة المعدة وتتضمن هذه الأماكن ما يلي:

الذراعين وخاصة الجزء العلوي من ذراعك الأيسر.

الظهر.

الأكتاف.

العنق.

أما ألم الصدر الناتج عن حرقة المعدة فقد يؤثر على الجزء العلوي من الجسم في بعض الحالات، ولكن في معظم الحالات تتمركز إما وراء القفص الصدري أو أسفله وهي المنطقة التي تعرف بالشرسوفية.

آلام الصدر الغير قلبية عادة ما تكون مصحوبة بحرق خلف عظمة الصدر وقد لا تكون موجودة في الذراع الأيسر، أما تشنجات المرئ هي انقباض العضلات حول أنبوب الغذاء، ويحدث عند ارتجاع الحمض أو مشاكل طبية أخرى وتسبب ضررا داخل المريء، هذه التشنجات يمكن أن تسبب ألم في الحلق والمنطقة العلوية من صدرك.

أعراض ألم الصدر

قد تساعدك معرفة الأعراض هنا على معرفة نوع الألم الذي تعاني منه في منطقة الصدر، ومن هذه الأعراض التي نجد المرضى بأمراض القلب يشكون منها، الشعور بالحرقة وضيق وثقل على الصدر.

من ناحية أخرى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المرئ يشعرون بألم في الصدر يكون مؤقت وتزداد شدته عند أخذ نفس عميق أو القيام بالسعال ويعتبر هذا جوهر الاختلاف بين نوعين الألم.

فمستوى الألم في القلب يكون واحد ولا يختلف، أما عدم الارتياح الذي نشعر به بسبب الارتجاع وكانه أقرب إلى سطح بشرتك كالحرق.

وضعية جسمك

يمكن لوضعية جسمك أن تساهم في تحديد نوع الألم الذي تشعر به، اسأل نفسك إن كان تغيير وضعية جسمك يغير من ألم الصدر أو يجعله يزول تمام، فالآلام الناتجة عن ارتجاع المرئ تتغير للأفضل في حال تحريك وضعية الجسم إلى الجلوس أو الوقوف، أو تصبح أسوأ عند الانحناء والاستلقاء، أما آلام الصدر فتظل كما هي حتى مع تغيير وضعية جسمك. أيضا قد تختلف الآلام على مدار اليوم فآلام المرئ تأتي وتذهب على فترات.

أعراض ألم الصدر وآلام القلبهناك بعض الاختلافات التي توجد في كل نوع من الألم والتي يمكن أن تسهل من التمييز بين النوعين:

آلام عضلة القلب

الإصابة بالدوار.

ازدياد رائحة العرق.

قصر الأنفاس.

خدر في الذراع الأيسر أو الكتف اليسرى.

آلام الصدر الغير قلبية

أما آلام الصدر الغير قلبية فتكون:

صعوبة البلع.

التجشؤ المستمر.

إحساس بالحرق في الحلق أو الصدر أو المعدة.

طعم الحامض في فمك الناجم عن قلس الحمض.

أنواع أخرى لآلام الصدر

خثرة دموية في الرئتين.

التهاب البنكرياس.

الربو.

التهاب الغضروف الذي يحمل الأضلاع على عظمة الصدر.

الإصابات أو الكدمات أو كسر الأضلاع.

متلازمة الألم المزمن مثل فيبروميالغيا.

ضغط الدم المرتفع.

القلق.

علاج آلام الصدر

آلام الصدر الناجمة عن ارتجاع المرئ يمكن أن تعالج بـمثبطات مضخة البروتون، وهي نوع من الأدوية التي تقلل من إنتاج الحمض في المعدة، ويمكن أن يطلب منك الطبيب منع تناول بعض الأطعمة المعينة التي تحفز الأعراض مثل الأطعمة الحارة والحمضيات.

متى يجب الذهاب للطوارئ؟

سواء كان القلب أو غير القلب هو مصدر الألم في الصدر، فإنه يكون من الصعب تحديد الاحتياج للطوارئ، فإذا كانت بداية الألم مفاجئة وغير مبررة ومثيرة للقلق، يجب عليك استدعاء الطبيب فوراً أو التماس الرعاية الطبية على الفور.