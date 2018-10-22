الجزائري أمين لنصاري يفتك جائزة أفضل ممثل شاب

أعلنت، السبت، أكاديمية الأفلام الإفريقية (أوسكار السينما الإفريقية)، بالعاصمة الرواندية كيغالي، جوائز طبعتها الرابعة عشرة (2018)، وذلك في حفل حضرته شخصيات سينمائية عربية وإفريقية وأجنبية، وشهد تتويج السينما الجزائرية التي مثلها فيلما “السعداء” لصوفيا جاما و”لطيف جدا لطيف” للخير زيداني.

وفاز الممثل الجزائري الشاب أمين لنصاري بأوسكار جائزة أفضل ممثل شاب، عن دوره في الفيلم الروائي الطويل “السعداء” لصوفيا جاما، بعدما تنافس مع العديد من الممثلين الشباب من بلدان إفريقية مختلفة على غرار باتريك ديبوا الذي شارك في فيلم “BANANA ISLAND GHOST”، أوستين إينبوليلي (فيلم في بلدي)، موريس بيج، نيكول أوزيوما وزينب بلوغان.

وكتبت صوفيا جاما مخرجة الفيلم على صفحتها في الفيسبوك: “سعيدة بأن أعلن أنّ أمين لنصاري قد تمت مكافأته بفوزه بدور أحسن ممثل واعد في “السعداء”. وأضافت: “ضمن جوائز أكاديمية السينما الإفريقية”.

وكان قد مثل فيلم صوفيا جاما “السعداء” الجزائر في هذه المسابقة، مترشحا لجائزة أفضل فيلم طويل إلى جانب كل من فيلم “قصة أمي” لفلورا سوريا من مالاوي، “خمس أصابع لمرسيليا” لمايكل ماثيوز من جنوب إفريقيا، “18 ساعة” لنجي كيفين من كينيا، “بانانا أبلاند” لبيبي ساسوري من نيجيريا و”بحيرة السلام” لأونياما نويلو من نيجيريا.

كما ترشح الفيلم الجزائري “جميل جدّ جميل” لجائزة أفضل فيلم قصير إلى جانب كل من فيلم ” Dem Dem” من السينغال / بلجيكا)، “زينيت” من الكاميرون، “تمطر على أوغا” من بوركينا فاسو، “في الظلال” من كينيا، “معطف الضرر” من نيجيريا، “رؤى” من نيجيريا، “فالو” السينغال، وغيرها، وتمنح “AMAA” جوائزها السنوية للاعتراف بالتميز الذي صنعه محترفو السينما في الفترة السمراء، وساهموا في تطوير الصناعة السينمائية بالقارة، كما مثلوها أحسن تمثيل في الخارج.

وتهدف الجوائز الممنوحة للمتوّجين إلى تكريم صناع السينما من مخرجين وممثلين وكتاب سيناريو ولتعزيز التميز وتوحيد أبناء القارة السمراء من بوابة السينما ومن خلال الثقافة والفنون، ويرتقب أن يحضر حفل توزيع الجوائز شهر سبتمبر الداخل العديد من ممثلي وسائل الإعلام والمشاهير والسياسيين والصحفيين والممثلات والممثلين من جميع أنحاء العالم.