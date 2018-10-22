أنشلوتي يستدعي غلام لمواجهة "البياسجي" ويبعد وناس

أخيرا وبعد أشهر طويلة من الانتظار، عاد الظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام ليسجل حضوره في قائمة الثمانية عشر للاعبي فريقه نابولي الايطالي بعد تشافيه من الاصابة ....وذلك بعد أن وجه له مدرب نادي الجنوب الايطالي أنشلوت الدعوة وأدرج اسمه في القائمة المعنية بمواجهة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان الأربعاء في اطار منافسة رابطة أبطال أوروبا، خبر أفرح كثيرا فوزي غلام الذي عانى كثيرا من الاصابة الخطيرة التي تعرض لها الموسم المنقضي والتي أبعدته عن الميادين سواء مع ناديه نابولي ومع المنتخب الوطني.