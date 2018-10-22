الطاوسي: مستعدون لجميع السيناريوهات

سيدخل لاعبو وفاق سطيف المقابلة الفاصلة التي تنتظرهم سهرة الغد الثلاثاء (سا20:00) أمام الأهلي المصري في إطار إياب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، وهم محضرون ومستعدون لجميع السيناريوهات الممكنة، حسب ما صرح به اليوم الإثنين مدرب الفريق رشيد الطاوسي.

وأكد ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بملعب الثامن ماي 1945 بسطيف ونشطها من جانب الأهلي المصري التقني الفرنسي باتريس كارتيرون برفقة قائد فريقه حسام عاشور ومن جانب وفاق سطيف المدرب رشيد الطاوسي ومتوسط الميدان إلياس سيدهم، أن "لاعبي وفاق سطيف سيدخلون لقاء يوم غد وهم محضرون ومستعدون تقنيا وبسيكولوجيا لجميع السيناريوهات المحتملة أثناء اللقاء".

وأضاف الطاوسي أن التحضيرات لهذا الموعد بدأت منذ نهاية مباراة الذهاب، مفيدا بأن الاستعدادات تركزت على دراسة نقاط قوة وضعف المنافس وعلى جانب الفعالية الهجومية وهو الأمر الذي قال "سعينا إلى حل عقدته خلال الثلاث مقابلات الأخيرة التي لعبناها في إطار البطولة الوطنية"، بالإضافة إلى "التشديد على الجانب النفسي".

وقد امتنع رشيد الطاوسي عن الكشف على طريقة اللعب التي سينتهجها فريقه كون أن الوفاق سيبدأ اللقاء منهزما بنتيجة 2 مقابل 0 مكتفيا بالقول:"من الحماقة الاندفاع الكلي نحو الهجوم دون تحصين الدفاع"، قبل أن يضيف بأن مقابلة الإياب تختلف عن مقابلة الذهاب سواء من ناحية الجاهزية البدنية أو الصحية قائلا:"لعبنا مقابلة الذهاب والعديد من اللاعبين يعانون من إصابات".

وواصل ذات المتحدث أنه يعول كثيرا في لقاء الغد على روح المجموعة والإرادة القوية التي تحذو اللاعبين في انتزاع ورقة التأهل ولعب مقابلة النهائي التي لم يسبق لأحدهم أن لعبها ما عدا أكرم جحنيط، مشيرا أنه يثق كثيرا في قدرات لاعبيه وأنهم سيرفعون التحدي رغم صعوبة المهمة.