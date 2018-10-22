عطال أفضل مدافع مراوغ في أوروبا

إحتل الدولي الجزائري يوسف عطال المرتبة الأولى في تنصيف أفضل المدافعين المراوغين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بحسب ما كشف عنه موقع "هوكسورد".

وبحسب نفس الموقع، فإن عطال قام بـ27 مراوغة ناجحة الأمر الذي عجز عنه باقي مدافعي الدوريات الأوروبية المعنية.

ويبدو أن عطال يواصل صنع الحدث منذ إنضمامه إلى نيس الفرنسي بعدما تألق في "الليغ 1" كما بصم على مشاركة مثالية مع الخضر في لقاء البينين الأخير أكدت على علو كعبه وبأنه من العناصر التي ينتظرها مستقبل كبير.