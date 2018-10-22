فيديو: “محرز” يُتوج بجائزة “أجمل هدف” في “البريميرليغ”

تحصل الدولي الجزائري، رياض محرز على جائزة أجمل هدف للأسبوع في “البريمير ليغ” الإنجليزية، من طرف شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية.

وتحصل صاحب القدم اليُسرى السحرية على نسبة وصلت لـ45% من تصويت الجماهير، مُتفوقا على الفرنسي “إتيان كابو” والألماني “أندري شورله”.

وسجل نجم “مانشسر سيتي” هدفا قمة في الروعة في الجولة الماضية من الدوري، عندما أسكن الكُرة في الزاوية الـ90 لـ”بيرنلي”.

ويسعى الجناح الطائر، لمواصلة تألقه، بداية من يوم غد، وهذا عند مُواجهة “شاختار” الأوكراني، في ثالث جولات رابطة الأبطال الأوروبية.