إحباط تهريب الاف الدولارات و اليوروهات من الجزائر الى قطر

أحبطت شرطة الحدود على مستوى مطار هواري بومدين الدولي محاولة تهريب 48350 أورو و 26600 دولار أمريكي كانت بحوزة رعية أجنبي متوجها نحو الدوحة، حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية تمت إثر توقيف الرعية الاجنبي ببهو المطار أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني نحو الدوحة وبحوزته هذا المبلغ المالي من العملة الصعبة دون التصريح به حيث كان مخبأ بإحكام داخل حقيبته.

و تمت مصادرة المحجوزات وتقديم المعني أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.

ومن جانب آخر حجزت الشرطة بولاية أم البواقي كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1800 قرص مهلوس من مختلف الأنواعي و توقيف شخصين مشتبه فيهما.

وتعود حيثيات هذه العملية إثر توقيف مركبة على متنها شخصين مشتبه فيهما بعد إخضاعهما للمراقبة الإدارية والأمنية ،حيث تم العثور بداخلها على هذه الكمية من المؤثرات العقلية وتحويلهما الى المصلحة لفتح تحقيق في القضية.