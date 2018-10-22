غسالة إل جي بالبخار ...البخار من أجل تنظيف في العمق

مرّة أخرى، تثبت إل جي الكترونيكس قدرتها على الابتكار في مجال التكنولوجيا من خلال غسالتها الرائعة بالبخار ذات الخاصيات المضادة للحساسيّة.

وجاءت غسالة إل جي بالبخار لتظهر المجهودات المستمرّة التي تبذلها الشركة لتحسين حياة المستخدمين و دفع مستوى الابتكار في مجال الغسالات إلى أعلى الدرجات، وهو ما يجعل من هذه الغسالة أفضل اختيار للمستخدمين الذين يخشون من وجود مواد ضارّة غير مرئيّة يمكن أن تكون سببا لتفاعلات ناتجة عن الحساسيّة. ولا تقتصر تكنولوجيا البخار المبتكرة على القضاء على مسببات الحساسية بنسبة %9 ،99، بل هي تزيل كذلك تلك الميّتة منها. وبفضل وظيفتها الخاصة بالعناية بالحساسية، فإنّها تقوم بغسل الملابس في درجة حرارة تتراوح بين 50 و 6 درجة مائوية مدّة 30 دقيقة، وهي عملية تمكّن من إزالة المواد المنزلية الشائعة المسببة للحساسية بشكل فعّال، كما أنّها أكثر قدرة على إزالة هذه المواد من بقية الغسالات الأخرى بنسبة% 50,9. وتمكّن خيارات التنعيم بالبخار (Strem refresh) والتنقية بالبخار (Steam softener) من خفض عدد التجاعيد وإزالة الروائح خلال 20 دقيقة فقط.

ويمكّن محرك الدفع العاكس المباشر في غسالة إل جي بالبخار من الحدّ من الاهتزازات، والضجيج وذلك لضمان أكبر قدر من الموثوقية وعملية غسيل هادئة. ويعتبر هذا المحرّك الذي لا يحتوي على حزام، والمتمتّع بضمان 10 سنوات، أكثر المحركات موثوقية في السوق.



وبفضل التقنية الهجينة للاقتصاد في الطاقة (EcoHybrid) ذات الأداء المصنّف أ في مجال الطاقة، فإنّ هذه الغسالة تسمح بالاقتصاد في استهلاك الماء أو تقليص مدّة دورة التجفيف وذلك لربح الوقت والاقتصاد في استهلاك الماء بشكل ملحوظ. وللقيام بذلك، يكفي اختيار وضع التجفيف الاقتصادي، الذي لا يستخدم الماء خلال هذه العملية، أو وضع التجفيف العادي للتقليص من كامل دورة التجفيف والحدّ من تكاليف استهلاك الطاقة.

وأصبحت إضافة الملابس بعد عملية تشغيل الغسالة أمرا ممكنا ! فيكفي أن تضغط على زرّ "إضافة الملابس" لتتمّ العملية. ومهما كانت الدورة التي تمّ عليها الاختيار، فإنّ البوّابة يمكن أن تفتح على الفور ( في 3 ثوان فقط) خلال عملية الغسيل. إنّه لأمر مبتكر حقّا، ولكنّه أيضا ذكيّ !

وبالفعل، فإنّ التكنولوجيا الذكيّة سمارت ثينك ( SmartThinQ™) تمكّن من استخدام الغسالة أو مراقبة الغسيل عن بعد وفي كلّ وقت. كما أنّه من الممكن مراقبة استهلاك الطاقة أو استخدام وظيفة تنزيل الدورات لإضافة مجموعة من دورات الغسيل المطوّرة حديثا خلال دورة حياة الغسالة. كلّ ذلك لأنّ إل جي تبتكر من أجل حياة أفضل.