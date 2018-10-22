بالفيديو: شيخ سعودي يثير الجدل بتشبيه قتلة خاشقجي بخالد بن الوليد

شبه الداعية السعودي صالح المغامسي قتلة الكاتب جمال خاشقجي بالصحابي خالد بن الوليد، مثيرا بذلك جدلا واسعا، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مداخلة على قناة “العربية”، قال المغامسي إن ما قام به موظفو القنصلية ومن بعثتهم الاستخبارات من أجل إعادة خاشقجي، هو مخالفة وتجاوز لصلاحياتهم، في إشارة إلى البيان السعودي الرسمي بأن قتل خاشقجي يعد تجاوزا لصلاحيات الفريق المكون من 15 شخصا.

وأضاف أن ما حدث يشبه قتل الصحابي خالد بن الوليد، لمالك بن نويرة، في حروب الردة، رغم عدم إعطائه الصلاحية من قبل أبي بكر الصديق.

وذكر المغامسي بحادثة أخرى قتل فيها خالد بن الوليد أشخاصا، تبين لاحقا أنهم رغبوا بدخول الإسلام، وحينها قال الرسول عليه الصلاة والسلام “اللهم إني أبرأ إليك ممّا صنع خالد”.

وأثار فيديو المغامسي جدلا واسعا، إذ اتهمه مغردون بالإساءة إلى النبي والصحابة، بتشبيه “قتلة” بهم، وطالب ناشطون منه أن “يتملق وينافق الحكام” بعيدا عن ذكر النبي والصحابة.