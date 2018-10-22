الاتحاد الطوغولي يُرسم توقيت مباراة المنتخب الجزائري
سيواجه المنتخب الجزائري في اطار الجولة الخاسمة من تصفيات كاس أمم افريقيا التي ستقام في الكاميرون المنتخب الطوغولي
و يسعي كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي الى تحقبق فوز ثمين للعودة ببطاقة التأهل من الطوغو بدون انتظار لقاء غامبيا في البليدة
و قد رسمي الاتحاد الطوغولي مباراة المنتخب الجزائري يوم 18/11/2018 بالملعب البلدي بالعاصمة لومي انصلاقا من الساعة 16:00
⚽ الطوغو ?? ضد ?? الجزائر— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) 22 octobre 2018
? يوم 18/11/2018
? 16:00 بتوقيت الجزائر
⚽ Togo ?? VS ?? Algérie
? 18/11/2018
? 16:00 DZ#TeamDZ #LesVerts #TOGALG #AFCON2019Q #CAN2019
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