الاتحاد الطوغولي يُرسم توقيت مباراة المنتخب الجزائري

الاتحاد الطوغولي يُرسم توقيت مباراة المنتخب الجزائري

سيواجه المنتخب الجزائري في اطار الجولة الخاسمة من تصفيات كاس أمم افريقيا التي ستقام في الكاميرون المنتخب الطوغولي
و يسعي كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي الى تحقبق فوز ثمين للعودة ببطاقة التأهل من الطوغو بدون انتظار لقاء غامبيا في البليدة

 

و قد رسمي الاتحاد الطوغولي مباراة المنتخب الجزائري يوم 18/11/2018 بالملعب البلدي بالعاصمة لومي انصلاقا من الساعة 16:00

القراءة من دزاير فوت

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