الاتحاد الطوغولي يُرسم توقيت مباراة المنتخب الجزائري

سيواجه المنتخب الجزائري في اطار الجولة الخاسمة من تصفيات كاس أمم افريقيا التي ستقام في الكاميرون المنتخب الطوغولي

و يسعي كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي الى تحقبق فوز ثمين للعودة ببطاقة التأهل من الطوغو بدون انتظار لقاء غامبيا في البليدة

و قد رسمي الاتحاد الطوغولي مباراة المنتخب الجزائري يوم 18/11/2018 بالملعب البلدي بالعاصمة لومي انصلاقا من الساعة 16:00