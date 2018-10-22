قطعة من القمر سقطت في موريتانيا تباع بـ600 ألف دولار في المزاد

بيعت قطعة من القمر تزن 5.5 كيلوغرام كانت سقطت على الأرض، في مزاد بالولايات المتحدة بما يزيد على 600 ألف دولار.

وأعلنت دار المزادات الأمريكية “آر آر”، ومقرها في بوسطن، أن ”المبلغ الفائز بالصفقة بلغ 612500 دولار، مقابل النيزك القمري المكون من ست شظايا والتي اتخذت شكلا يشبه مجسمات الأحجية، وكان المبلغ، لممثل عن مجمع تام تشوك باغودا الكائن في مقاطعة ها نام في فيتنام.”

وكانت “آر آر” توقعت أن يحقق النيزك القمري 500 ألف دولار في المزاد.

وعثر على النيزك القمري العام الماضي في منطقة نائية بموريتانيا شمال غربي أفريقيا.

ويعد من أهم النيازك القمرية التي عثر عليها بفضل حجمه ولوجود “قشرة منصهرة جزئيا” نتجت عن الحرارة الهائلة التي أحرقت الصخرة لدى سقوطها على الأرض.